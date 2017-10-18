Аграрии Мордовии собрали более 512 тысяч тонн сладких корнеплодов

В Мордовии собрано свыше 512 тысяч тонн сахарной свеклы, на переработку отправлено 200 тысяч тонн.

Сообщается, что средняя урожайность сладких корнеплодов составляет 346 ц/га. На данный момент овощи убраны с 14,8 тысяч га, что составляет семьдесят процентов от плана. Лидерами по сбору стали Ардатовский, Ичалковский, Большеигнатовский муниципальные районы, им осталось убрать меньше 30% от плана.

Ранее сообщалось, что старшеклассники из Рузаевки облагородили двор родной школы №7. В рамках мероприятия они высадили саженцы молодых сосен, чтобы облагородить школьный двор.

Также стало известно о том, что Большая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Саранске 28 октября.

Источник: izvmor.ru