В Саранске на "зебре" сбили школьницу

Накануне в центре Саранска произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Полежаева, где шофер на "Шевроле" совершил наезд на 13-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место аварии медики в срочном порядке госпитализировали девочку. О ее состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что 81-летний пенсионер упал в троллейбусе на проспекте 50 лет Октября в Саранске. Водитель троллейбуса был трезв.

Также стало известно о том, что в Лямбирском районе колесо, оторвавшееся от ВАЗа, снесло кроссовер в кювет.

Источник: izvmor.ru