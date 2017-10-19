В Саранске на "зебре" сбили школьницу

Накануне в центре Саранска произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Полежаева, где шофер на "Шевроле" совершил наезд на 13-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Прибывшие на место аварии медики в срочном порядке госпитализировали девочку. О ее состоянии не сообщается.
На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что 81-летний пенсионер упал в троллейбусе на проспекте 50 лет Октября в Саранске. Водитель троллейбуса был трезв.
Также стало известно о том, что в Лямбирском районе колесо, оторвавшееся от ВАЗа, снесло кроссовер в кювет.
Источник: izvmor.ru