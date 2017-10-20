В Мордовии запретят курение у подъездов жилых домов

У подъездов многоквартирных домов республики могут запретить курить.

На данный момент документ находится на стадии предварительного рассмотрения в разных ведомствах, которые обязаны оценить его необходимость и эффективность. Известно только лишь, что Минздрав РФ поддерживает запрет курения на расстоянии менее десяти метров от подъезда дома. Объясняется это заботой о жильцах квартир на первом этаже, которым и достается самый мощный никотиновый удар.

Ранее сообщалось, что Войска Росгвардии обеспечат порядок в Саранске во время ЧМ-2018.

Также стало известно о том, что Жители Мордовии доверяют полиции и чувствуют себя защищенными.

Источник: izvmor.ru