Более 180 тысяч жителей Мордовии получили субсидии на ЖКУ

В Мордовии за первое полугодие текущего года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получали 8 500 семей, в Саранске – около 4 900. В общей сложности меры социальной помощи предоставлены свыше 180 000 человек.

Согласно сведениям Мордовиястата, среднемесячный размер субсидии на семью по республике составил – 2 200 рублей, в Саранске – 2 560 рублей.

Социальную поддержку по оплате жилого здания и коммунальных услуг в основном получают инвалиды и ветераны труда.

Ранее сообщалось, что в Мордовии запретят курение у подъездов жилых домов.

Также стало известно о том, что В Саранске обсудили застройку "города будущего".

Источник: izvmor.ru