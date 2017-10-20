Житель Рузаевки ответит за избиение прохожего

Суд Мордовии вынесет приговор уроженцу Рузаевки, обвиняемому в избиении.

Сообщается, что в ноябре минувшего года подсудимый беспричинно толкнул в грудь проходившего мимо его машины мужчину, а когда тот упал, пару раз ударил его ногами, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавший даже частично потерял трудоспособность.

На предварительном следствии обвиняемый вину признал целиком и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Ранее сообщалось, что в Мордовии оштрафовали машиниста автовышки за смерть рабочего.

Также стало известно, что суд Мордовии вынес приговор гражданину Молдовы, обвиняемому в сбыте фальшивой купюры в республике.

Источник: izvmor.ru