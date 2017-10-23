Поле "Мордовия Арены" зазеленело

Газон на поле стадиона "Мордовия Арена" зазеленел. Снимки появились в официальной группе застройщика ПСО Казань. В настоящее время за ним нужен особенный уход — полив и обогрев.

На крыше не прекращается монтаж профлиста – оцинкованной подосновы кровли. Поверх него будет уложен утеплитель и мембранное покрытие.

Напомним, что "Мордовия Арена" уже в следующем году примет матчи ЧМ-2018 по футболу.

Ранее сообщалось, что войска Росгвардии обеспечат порядок в Саранске во время ЧМ-2018.

Также в Саранске обсудили застройку "города будущего". Председатель Правительства РМ Владимир Сушков провел собрание по вопросам застройки территории около стадиона "Мордовия Арена".

Источник: izvmor.ru