В Саранске столкнулись два ВАЗа: есть пострадавшая

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на Северо-Восточном шоссе, где водитель "семерки" не уступил дорогу "двенашке".

В результате аварии получила травмы пассажирка ВАЗ-2112. 49-летнюю женщину доставили в клинику, уже после оказания помощи отпустили домой.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе автоледи на "Хонде" влетела в отбойник.

Также стало известно о том, что пьяная девушка-пешеход была сбита водителем иномарки в Мордовии.

Источник: izvmor.ru