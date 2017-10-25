В Мордовии водитель минивэна травмировал двух пассажирок

В Чамзинском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на 67-м километре трассы Саранск-Сурское-Ульяновск, где шофер на минивэне марки Hyundai не справился с управлением и вылетел с дороги.

Вследствие аварии получили травмы 2 пассажирки автомобиля. Женщин госпитализировали. Шофер трезв.

По факту аварии назначено административное расследование.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке безработный взял на таран машину с двумя юношами.

Также стало известно о том, что два ВАЗа столкнулись на Северо-Восточном шоссе Саранска. 49-летнюю женщину доставили в клинику, уже после оказания помощи отпустили домой.

Источник: izvmor.ru