Житель Саранска едва не сгорел в электрощитовой

В Саранске молодой человек получил ожоги.

Инцидент случился в электрощитовой жилого дома по адресу Гагарина 99-а, где на 26-летнем мужчине вспыхнула одежда.

При каких обстоятельствах это произошло, в ведомстве не уточняют.

В результате происшествия у молодого человека обгорели руки, в настоящее время он находится в ожоговом отделении.

Ранее сообщалось, что на улице Ботевградская в Саранске произошло возгорание крыши 9-этажного дома.

Также стало известно о том, что за минувшие выходные в Мордовии сгорели сразу четыре бани.

Источник: 13.mchs.gov.ru