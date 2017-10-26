В Мордовии за сутки задержали четверых мужчин с запрещенным веществом

В Мордовии правоохранители арестовали четырех человек.

Сообщается, что при личном досмотре у 20-летнего безработного уроженца села Татарская Тавла обнаружено 1,58 грамм зелья. Позже 1,21, 1,55 и 0,71 грамма наркотика изъято у троих мужчин, забравших закладки в разных микрорайонах Саранска.

По словам задержанных, отраву для личного использования они купили в интернете. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Мордовии 20-летний юноша украл аккумулятор и слил 15 литров бензина с чужой машины.

Также стало известно о том, что житель Краснослободска стащил куртку в "Спортмастере".

Источник: 13.мвд.рф