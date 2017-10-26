В Мордовии вычислили "банду" коробейников

В Мордовии сотрудники транспортной полиции выявили 35 фактов незаконной торговли в поездах.

Представители Рузаевского ЛО МВД по РМ сообщили, что наибольшее количество нарушений отмечено на станции Красный Узел.

На каждого торговца были составлены административные протоколы. Нарушителям придется заплатить штраф в размере от 500 до 2 000 рублей.

Протоколы направлены для дальнейшего рассмотрения в мировые суды Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии 20-летний юноша украл аккумулятор и слил 15 литров бензина с чужой машины.

Также стало известно о том, что в саранском кафе погуляли на фальшивые деньги.

Источник: пфоут.мвд.рф