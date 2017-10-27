В Мордовии за сутки не произошло ни одного пожара

За минувшие сутки в республике не произошло ни одного пожара.

По словам представителей республиканского МЧС, спасатели два раза выезжали на ДТП, одно из которых случилось в Большеберезниковском районе, а иное в Саранске.

Отметим, что всего с начала года произошел 541 пожар, что на 38 меньше, нежели за такой же промежуток 2016 года. На данный момент число погибших на пожарах на сегодняшний день - 45 человек.

Ранее сообщалось, что житель Саранска едва не сгорел в электрощитовой.

Также стало известно о том, что за минувшие выходные в Мордовии сгорели сразу четыре бани.

Источник: 13.mchs.gov.ru