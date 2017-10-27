В Мордовии "Туарег" врезался в КамАЗ со свеклой

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Большеигнатовском районе, где шофер на "Фольксваген Туарег" не справился с управлением, выехал на "встречку" и протаранил груженный свеклой КамАЗ.

Прибывшие на место аварии медики в срочном порядке госпитализировали виновника ДТП. Пассажир немецкого авто отделался легкими травмами. Водитель большегруза не пострадал.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Лямбирском районе под колесами "Приоры" погиб пешеход.

Также стало известно о том, что автоледи на "Опеле" сбила в Саранске мужчину, перебегавшего дорогу на красный.

Источник: "Известия Мордовии".