В Саранске инкассаторская машина столкнулась с ВАЗом

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Светской, где около дома №7 бронированная инкассаторская машина столкнулась с ВАЗ-2105.

В результате аварии водителя легковушки зажало в авто. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно вытащили пострадавшего шофера из покореженного авто и передали в руки медикам.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что около железнодорожного вокзала в Саранске в серьезное ДТП попали ВАЗ и такси.

Также стало известно о том, что в Мордовии велосипедист внезапно возник на дороге перед "семеркой".

Источник: 13.mchs.gov.ru