В Саранске инкассаторская машина столкнулась с ВАЗом

Накануне в Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Светской, где около дома №7 бронированная инкассаторская машина столкнулась с ВАЗ-2105.
В результате аварии водителя легковушки зажало в авто. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно вытащили пострадавшего шофера из покореженного авто и передали в руки медикам.
На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что около железнодорожного вокзала в Саранске в серьезное ДТП попали ВАЗ и такси.
Также стало известно о том, что в Мордовии велосипедист внезапно возник на дороге перед "семеркой".
Источник: 13.mchs.gov.ru