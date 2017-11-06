В Мордовии столкнулись ВАЗ и ГАЗ: три человека погибли, один госпитализирован

В Мордовии произошло смертельное ДТП.

Инцидент случился на 179-м километре трассы Саранск-Сурское-Ульяновск, где шофер на ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на "встречку" и протаранил ГАЗ "Валдай".

Вследствие столкновения три пассажира легковушки скончались от полученных травм на месте аварии. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Саранске инкассаторская машина столкнулась с ВАЗом. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС оперативно вытащили пострадавшего шофера из покореженного авто и передали в руки медикам.

Также стало известно о ДТП в Саратовской области, в котором погибла молодая пара из Мордовии.

Источник: "Известия Мордовии".