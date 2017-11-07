В Саранске нетрезвый пешеход попал под колеса "Лифана"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на одной из улиц города, где шофер на авто марки "Лифан" совершил наезд на 33-летнего нетрезвого мужчину, вышедшего на дорогу в неустановленном месте.

Прибывшие на место происшествия медики в срочном порядке госпитализировали пешехода с множественными переломами. О его состоянии не сообщается.

На данный момент сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии столкнулись ВАЗ и ГАЗ, три человека погибли, один госпитализирован.

Также стало известно о том, что в Саранске инкассаторская машина столкнулась с ВАЗом.

Источник: 13.мвд.рф