В Мордовии столкнулись "Калина" и "Рено": три человека госпитализированы

Накануне в Зубово-Полянском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на 431-м километре трассы М-5 "УРАЛ", где шофер на "Калине" по неизвестной причине вылетел на "встречку" и протаранил "Рено".

В результате столкновения были госпитализированы шофер и пассажирка французской легковушки, а также пассажирка отечественного авто.

На данный момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии столкнулись ВАЗ и ГАЗ, три человека погибли, один госпитализирован.

Также стало известно о том, что в Саранске инкассаторская машина столкнулась с ВАЗом.

Источник: 13.мвд.рф