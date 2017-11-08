В Мордовии "МАН" улетел в кювет, водитель сломал шейку бедра

Грузовик "МАН" улетел в кювет в Дубенском районе Мордовии. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель тягача проявил невнимательность в месте проведения дорожных работ. В результате машина слетела с дороги.
В ДТП пострадал сам водитель. С переломом шейки бедра его отправили в больницу на госпитализацию.
По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Мордовии столкнулись ВАЗ и ГАЗ, три человека погибли, один госпитализирован.
Также стало известно о том, что в Саранске инкассаторская машина столкнулась с ВАЗом.
Источник: gibdd.ru/r/13