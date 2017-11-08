В Саранске ГАЗ на полном ходу въехал в световую опору

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Победы, где грузовой автомобиль марки ГАЗ врезался в столб. Согласно сведениям представителей ГУ МЧС по РМ, шофер ГАЗа не справился с управлением и въехал в световую опору. Удар был настолько сильным, что будку автомобиля свернуло на бок, а переднее колесо вовсе вырвало.

Вследствие аварии пострадал шофер. О его состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Мордовии "МАН" улетел в кювет, водитель сломал шейку бедра.

Также стало известно о том, что в Мордовии столкнулись "Калина" и "Рено", три человека госпитализированы.

Источник: 13.mchs.gov.ru