Жительница Саранска попала под колеса "Тойоты"

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Титова, где шофер на "тойоте" совершил наезд на жительницу Саранска, переходившую проезжую часть по "зебре".

В результате столкновения пострадавшая отделалась ушибами. После осмотра в больнице ее отпустили домой. Шофер трезв.

На данный момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии "МАН" улетел в кювет, водитель сломал шейку бедра.

Также стало известно о том, что в Мордовии на 431-м километре трассы столкнулись "Калина" и "Рено". В результате столкновения были госпитализированы шофер и пассажирка французской легковушки, а также пассажирка отечественного авто.

Источник: 13.мвд.рф