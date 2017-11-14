В Саранске изъяли "синтетику" у ранее судимого

Саранские полицейские при досмотре у 24-летнего прежде судимого молодого человека нашли синтетический наркотик весом более грамма.

По словам задержанного, он купил отраву для личного использования через интернет.

Теперь гражданину грозит вплоть до 10 лет колонии, на него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ранее судимый житель Саранска избил родного дядю до смерти. Правонарушитель был задержан в собственной квартире. Свою вину он не отрицает.

Также стало известно о том, что В Мордовии бывшего подполковника полиции приговорили к 13 годам колонии за педофилию.

Источник: "Известия Мордовии".