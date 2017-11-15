Житель Саранска проведет 9 лет в тюрьме за убийство знакомого

Октябрьский районный суд Саранска признал виновным 21-летнего местного жителя в убийстве.

Сообщается, что в июле этого года два товарища вместе распивали алкоголь в квартире и поссорились. В итоге гость убил собственника жилплощади двумя ударами ножа в шею и сердце. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Теперь же преступник проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двое сельчан из Мордовии избили расклейщика объявлений, не захотевшего платить им за информацию.

Также стало известно о том, что ранее судимый житель Саранска избил родного дядю до смерти.

Источник: prokrm.ru