В Мордовии инкассаторское авто слетело в кювет: есть пострадавший

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на 9-м километре трассы "Саранск – Рузаевка", где шофер бронированного авто "Ратник 29451" не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадал 27-летний пассажир авто. После оказания медицинской помощи отпущен домой. Водитель трезв.

Ранее сообщалось, что в центре Саранска "Мерседес" врезался в "Шевроле".

Также стало известно о том, что в Рузаевском районе водитель на Renault Sandero вылетел в кювет. В результате ДТП сам водитель получил травмы и был госпитализирован. В больнице ему оказали необходимую помощь и отпустили лечиться домой.

Источник: 13.мвд.рф