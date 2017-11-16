Массовое ДТП в Мордовии: "Газель" протаранила две легковушки, есть пострадавшие

Накануне в Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Саранск – Рузаевка около поворота на Кирзавод, где шофер на ГАЗ "Валдай" протаранил стоящие на обочине "Приору" и ВАЗ одиннадцатой модели.

В результате столкновения пострадало два человека. О характере полученных травм, а также об их состоянии здоровья не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что за один день в Саранске под колеса автомобилей попали две пенсионерки.

Также стало известно о том, что автоледи на "двенадцатой" устроила в Зубовой Поляне ДТП с тремя пострадавшими.

Источник: "Известия Мордовии".