Массовое ДТП в Мордовии: "Газель" протаранила две легковушки, есть пострадавшие

Накануне в Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился на трассе Саранск – Рузаевка около поворота на Кирзавод, где шофер на ГАЗ "Валдай" протаранил стоящие на обочине "Приору" и ВАЗ одиннадцатой модели.
В результате столкновения пострадало два человека. О характере полученных травм, а также об их состоянии здоровья не сообщается.
На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку. Подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что за один день в Саранске под колеса автомобилей попали две пенсионерки.
Также стало известно о том, что автоледи на "двенадцатой" устроила в Зубовой Поляне ДТП с тремя пострадавшими.
Источник: "Известия Мордовии".