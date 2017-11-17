Массовое ДТП в Саранске: на улице Титова столкнулись 4 авто, есть пострадавший

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Титова, где столкнулись четыре автомобиля. Согласно предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. О его состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку. Подробности происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что за один день в Саранске под колеса автомобилей попали две пенсионерки.

Также стало известно о том, что автоледи на "двенадцатой" устроила в Зубовой Поляне ДТП. В результате столкновения оба водителя получили ушибы и раны. Также пострадала ученица 3-го класса, которая повредила плечо и ногу.

Источник: "Известия Мордовии".