В Саранском семейном клубе "Букваренок" начались бесплатные развивающие занятия для детей

В Мордовии продолжают активно реализовываться приоритетные проекты ОНФ.

В рамках инициативы "Равные возможности – детям" в Саранске стартовали бесплатные развивающие занятия для детей дошкольного возраста. Об этом речь шла на ежегодной конференции Регионального отделения ОНФ в Республике Мордовия.

Обучение проходит под руководством представителей ОНФ на базе семейного клуба "Букваренок". Среди слушателей 20 малышей в возрасте от одного года до семи лет.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственная ярмарка в Рузаевке пройдет 19 ноября.

Также стало известно о ярмарке белорусских товаров в Саранске.

Источник: "Известия Мордовии".