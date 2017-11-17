Два жителя Мордовии попали под колеса автомобилей

Накануне Мордовии два пешехода попали в больницу после ДТП.

Представители Госавтоинспекции Мордовии сообщили, что один инцидент случился в селе Большая Елховка, где шофер ВАЗа совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Позже под колеса "Приоры" угодил мужчина, который шел по краю дороги в Октябрьском районе Саранска.

По всем фактам проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что за один день в Саранске под колеса автомобилей попали две пенсионерки.

Также стало известно о том, что автоледи на "двенадцатой" устроила в Зубовой Поляне ДТП. В результате столкновения оба водителя получили ушибы и раны. Также пострадала ученица 3-го класса, которая повредила плечо и ногу.

Источник: 13.мвд.рф