В Саранске водитель "Опеля" сбил женщину

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Коваленко, где шофер на "Опеле" совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть недалеко от пешеходного перехода.

Прибывшие на место аварии медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и множественные переломы. Женщина была в срочном порядке госпитализирована. О ее состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель "Калины" протаранил КамАЗ и погиб.

Также стало известно о том, что в Саранске "двенадцатая" влетела в столб.

Источник: 13.мвд.рф