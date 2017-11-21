Житель Мордовии погиб при пожаре в поселке Сосновка

Накануне в Зубово-Полянском районе Мордовии произошел пожар.

Инцидент случился в поселке Сосновка, где загорелся пятиквартирный жилой дом в бараке.

Представители республиканского МЧС рассказали, что пожар унес жизнь одного взрослого человека, а также в клинику доставлены 3 ребенка. Их возраст и состояние не уточняется. Площадь возгорания составила 32 м².

На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.

Ранее сообщалось, что житель Рузаевки едва не сгорел в собственном автомобиле.

Также стало известно о том, что в Саранске сгорела крыша двухквартирного дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru