Житель Мордовии погиб при пожаре в поселке Сосновка

Накануне в Зубово-Полянском районе Мордовии произошел пожар.
Инцидент случился в поселке Сосновка, где загорелся пятиквартирный жилой дом в бараке.
Представители республиканского МЧС рассказали, что пожар унес жизнь одного взрослого человека, а также в клинику доставлены 3 ребенка. Их возраст и состояние не уточняется. Площадь возгорания составила 32 м².
На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.
Ранее сообщалось, что житель Рузаевки едва не сгорел в собственном автомобиле.
Также стало известно о том, что в Саранске сгорела крыша двухквартирного дома.
Источник: 13.mchs.gov.ru