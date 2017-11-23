Житель Мордовии протаранил стоявший на обочине трактор

Инцидент случился на 17-м километре трассы Саранск – Большое Игнатово, где шофер на ВАЗе протаранил стоящий на обочине трактор.

В результате столкновения водитель легковушки получил незначительные травмы.

На данный момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Бурятии погиб дальнобойщик из Мордовии. По имеющимся данным, 35-летний водитель фуры не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся. В результате мужчина скончался до приезда "скорой помощи".

Также стало известно о том, что в Мордовии пьяный водитель "пятнадцатой" лоб в лоб протаранил "Хюндай", есть пострадавшие.

Источник: 13.мвд.рф