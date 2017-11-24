В Саранске сбили пешехода

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Б. Хмельницкого, где шофер на "Форде" совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате происшествия потерпевший был доставлен в больницу. Уже после оказания помощи отпущен домой. Шофер трезв.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что у "Мерседеса" оторвало всю переднюю часть после ДТП с деревом в Саранске.

Также стало известно о том, что водитель "Приоры" сбил женщину на "зебре" в Саранске.

Источник: "Известия Мордовии".