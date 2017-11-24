Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в Рузаевке

В Рузаевке произошло ДТП.

Инцидент случился на бульваре Горшкова, где неустановленный водитель совершил наезд на женщину, стоявшую на краю дороги, после чего скрылся с места происшествия.

В результате потерпевшая самостоятельно добралась до клиники, где ей оказали помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Шофер находится в розыске.

Ранее сообщалось, что у "Мерседеса" оторвало всю переднюю часть после ДТП с деревом в Саранске.

Также стало известно о том, что водитель "Приоры" сбил женщину на "зебре" в Саранске.

Источник: "Известия Мордовии".