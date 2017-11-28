В Мордовии два человека оказались в больнице после ДТП

В Рузаевском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Н.Новгород – Пенза – Саратов, где шофер на "Опеле" протаранил стоящий на обочине КамАЗ.

Прибывшие на место аварии медики в срочном порядке госпитализировали водителя и пассажира иномарки. О их состоянии не сообщается.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Мордовии иномарка сбила школьника. 17-летний подросток с травмами различной степени тяжести был отправлен в больницу.

Также стало известно о тройном ДТП в Саранске, в котором троллейбус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Источник: 13.мвд.рф