В Мордовии выгорело 300 кв.м сараев

Накануне в Ардатовском районе произошел пожар.

Инцидент случился в поселке Тургенево, где загорелся массив сараев на площади 300 м².

На данный момент специалисты ищут владельцев сгоревших построек, а также выясняют причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в Саранске горел Дворец спорта. Очаг возгорания находился в электрощитовой. В тушении принимали участие одновременно несколько пожарных расчетов.

Также стало известно о том, что за сутки с 25 по 26 ноября в Мордовии сгорели два жилых дома. Сперва загорелся многоквартирный дом в поселке Явас, а затем - частный дом в Умете. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Источник: 13.mchs.gov.ru