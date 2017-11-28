В Саранске пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

В Саранске произошло тройное ДТП.

Представители республиканской Госавтоинспекции рассказали, что виновником аварии стал пьяный владелец "Хонды", который при обгоне выехал на "встречку" и врезался в "Гранту", которую от удара откинуло на "Приору".

В результате столкновения шофер "Гранты" и пассажир "Хонды" были отправлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии два человека оказались в больнице после ДТП.

Также стало известно о тройном ДТП в Саранске, в котором троллейбус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Источник: 13.мвд.рф