Жительница Саранска угодила под колеса иномарки

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на пересечении улиц Республиканская и Старопасадская, где шофер на автомобиле марки "Лифан" сбил женщину, переходившую проезжую часть на "зеленый" сигнал светофора.
В результате столкновения пострадавшая отделалась синяками и ушибами. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
Ранее сообщалось о тройном ДТП в Саранске, в котором пьяный владелец "Хонды" протаранил на "встречке" "Гранту", которую от удара откинуло на "Приору". В результате аварии два человека госпитализированы.
Также стало известно о том, что в Краснослободском районе ВАЗ улетел в кювет, пострадал водитель.
Источник: 13.мвд.рф