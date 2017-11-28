В Саранске новогодние утренники стартуют 23 декабря

Детские новогодние представления стартуют в Саранске 23 декабря. Ребят ждет интересное представление.

Сотрудники городских домов культуры подготавливают интересную развлекательную программу. Детишки непременно повстречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой, получат возможность сфотографироваться с ними и получить сладкие подарки.

Ранее сообщалось, что зимой в Саранске можно будет покататься на 25 ледовых катках. Работы по созданию катков уже идут полным ходом.

Также стало известно о том, что жителям Мордовии предлагают рассылать новогодние открытки с дополненной реальностью.