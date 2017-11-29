Две медали завоевали саранские фигуристы на "Мордовских узорах"

Саранские фигуристы успешно выступили на всероссийских состязаниях по фигурному катанию "Мордовские узоры".

Соревнования проходили на ледовой арене Пролетарского района Саранска. Победителем состязаний по программе "Мастер спорта" стал Владислав Катичев. "Серебро" завоевала Ольга Мокейкина, выступавшая по программе 1-го спортивного разряда.

Отметим, что всего в турнире приняли участие около 100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода и иных населенных пунктов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что более 120 боксеров приедут на открытый чемпионат Мордовии.

Также стало известно о том, что Анастасия Рыбак из Мордовии стала серебряным призером первенства мира по боксу среди юниорок.

Источник: "Известия Мордовии".