Трое продавцов-консультантов пойдут под суд за хищение денег

В Мордовии за хищение денежных средств будут судить трех работников магазина.

Сообщается, что продавцы-консультанты по предварительному сговору присвоили из кассы магазина свыше 260 000 рублей.

На предварительном следствии обвиняемые вину признали целиком. Согласившись с предъявленным им обвинением, молодые люди ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель грузовика наворовал 5 тысяч литров дизтоплива. Шофер нанес предприятию ущерб на сумму свыше 100 000 рублей.

Также стало известно о том, что в Мордовии арестовали цыганку из Рязанской области, обокравшую пенсионерку 2 года назад.

Источник: "Известия Мордовии".