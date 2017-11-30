В Мордовии водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

Накануне в Большеигнатовском районе республики произошло смертельное ДТП.
Инцидент случился на 54-м километре трассы Ардатов – с. Б. Игнатово, где шофер на ВАЗе совершил наезд на пешехода, шедшего по дороге навстречу авто. Световозвращающие компоненты на одежде отсутствовали, и автолюбитель заметил человека слишком поздно.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Шофер трезв.
По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Мордовии в столкновении иномарок пострадали два человека.
Также стало известно о том, что ехавший из Мордовии водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Источник: "Известия Мордовии".