В Мордовии водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода

Накануне в Большеигнатовском районе республики произошло смертельное ДТП.

Инцидент случился на 54-м километре трассы Ардатов – с. Б. Игнатово, где шофер на ВАЗе совершил наезд на пешехода, шедшего по дороге навстречу авто. Световозвращающие компоненты на одежде отсутствовали, и автолюбитель заметил человека слишком поздно.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Шофер трезв.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии в столкновении иномарок пострадали два человека.

Также стало известно о том, что ехавший из Мордовии водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП.

Источник: "Известия Мордовии".