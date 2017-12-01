Жители Мордовии попались на краже медного кабеля

Полиция Мордовии задержала двоих жителей села Слободские Дубровки по подозрению в краже 100 метров медного кабеля.

Сообщается, что 12 ноября этого года товарищи забрели на местную агроферму, где, оторвав доски от окна, залезли внутрь. Оттуда они вытащили медный кабель, обожгли его и сдали в пункт приема металла.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 71-летняя пенсионерка украла мобильный телефон из кафе на вокзале в Мордовии.

Также стало известно о том, что сиделка из Мордовии до смерти забила пенсионера стулом в состоянии аффекта.

Источник: 13.мвд.рф