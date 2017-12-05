Мордовские борцы увезли из Ульяновска пять медалей

Пять медалей завоевали спортсмены из Мордовии на всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе в Ульяновске.

Сообщается, что обладателями высших наград стали: И. Мавлиханов (47 килограмм), И. Сибряев (76 килограмм) и В. Семенков (85 килограмм).

На вторую ступень почетного пьедестала поднялся Е. Бережнов (47 килограмм). На третьем месте оказался Б. Струнников (53 кг).

Ранее сообщалось, что лыжница из Мордовии заняла 11-е место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Норвегии.

Также стало известно о том, что женская сборная Мордовии по биатлону выиграла эстафету на этапе КР в Тюмени.

Источник: "Известия Мордовии".