В Мордовии сгорела почта

Накануне в Ельниковском районе республики произошел пожар.

Инцидент случился в селе Надеждино, где загорелось отделение почтовой связи. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, здание полыхало открытым огнем. Работники МЧС справились с пламенем, однако он успел нанести зданию серьезный ущерб, повредив его на площади 40 м2.

На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.

УФПС Республики Мордовия сообщает, что инцидент не отразился на работе почты и оказании услуг клиентам. Данное здание было ветхим и уже несколько лет не использовалось филиалом. УФПС оказывает необходимое содействие в расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Рузаевском районе загорелся завод химического машиностроения.

Также стало известно о том, что в Рузаевском районе дотла сгорел грузовик, полный ламината. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Источник: 13.mchs.gov.ru