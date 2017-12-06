Под Саранском КамАЗ протаранил "Волгу": есть пострадавший

Под Саранском произошло ДТП.

Сообщается, что шофер КамАЗа-молоковоза выехал на "встречку" и врезался в "Волгу". В результате столкновения водитель легковушки госпитализирован. Водители трезвы.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель "Газели" чуть не погиб под колесами своего автомобиля.

Также стало известно о ДТП в Саранске, в котором водитель легковушки не вписался в крутой поворот с улицы Короленко на проспект 70 лет Октября и протаранил частный жилой дом. Вследствие столкновения один человек умер.

Источник: "Известия Мордовии".