Под Саранском КамАЗ протаранил "Волгу": есть пострадавший

Под Саранском произошло ДТП.
Сообщается, что шофер КамАЗа-молоковоза выехал на "встречку" и врезался в "Волгу". В результате столкновения водитель легковушки госпитализирован. Водители трезвы.
На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Саранске водитель "Газели" чуть не погиб под колесами своего автомобиля.
Также стало известно о ДТП в Саранске, в котором водитель легковушки не вписался в крутой поворот с улицы Короленко на проспект 70 лет Октября и протаранил частный жилой дом. Вследствие столкновения один человек умер.
Источник: "Известия Мордовии".