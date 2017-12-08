В Мордовии ВАЗ опрокинулся в кювет: водитель госпитализирован

Накануне в Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Атяшевском районе, где шофер на ВАЗ-2112 не справился с управлением, съехал в кювет, после чего авто перевернулось.

Вследствие аварии шофер с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ранами и ссадинами был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что жительница Мордовии попала под колеса "Калины" из-за собственной беспечности.

Также стало известно о том, что виновником смертельного ДТП в Ромодановском районе стал погибший водитель "десятки".

Источник: 13.мвд.рф