В центре Саранска неизвестные срубили молодые елки

На днях в Саранске случился вопиющий инцидент.

Сообщается, что в самом центре города, вдоль набережной реки Саранки, варварски были срублены молодые елочки, которые тут посадили для украшения. "Лесорубы" орудовали топором и увезли вечно зеленых красавиц на авто. Поймать нарушителей не удалось.

Стало известно о том, что в мэрии приняты меры. Теперь же работники патрульно-постовых служб будут постоянно дежурить у деревьев, которые наиболее уязвимы в предновогодние дни.

Ранее сообщалось, что в Мордовии за сутки сгорели три бани.

Также сообщалось о школьнике из Саранска, который угнал велосипед из подъезда дома.

Источник: "Известия Мордовии".