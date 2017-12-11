В Саранске пройдет "Парад лучших баритонов России"

В субботу, 16 декабря, благодаря многолетней совместной работе Мордовии с фондом "Таланты мира" "Декабрьские дивертисменты" продолжатся "Парадом лучших баритонов России".

На сцене Музыкального театра им. Яушева выступят солисты Большого театра Отар Кунчулиа, Андрей Бреус, Александр Краснов, народный артист Мордовии Сергей Эскин. В гала-концерте, посвященном 75-летию со дня рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева, также примет участие яушевский симфонический оркестр под управлением дирижера Данилы Серганина и концертмейстер фонда "Таланты мира" Станислав Серебрянников.

Ранее сообщалось, что в Мордовском республиканском краеведческом музее можно встретить Новый год с богами.

Также стало известно о том, что в Центральный государственный архив в Москве переданы документы поэтессы из Мордовии Людмилы Татьяничевой.

Источник: "Известия Мордовии".