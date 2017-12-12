В Мордовии заключенному пытались передать мыло с сюрпризом

Работники УФСИН Мордовии предотвратили еще одну попытку доставки неразрешенных предметов на территорию колонии.

Представители пенитенциарного учреждения рассказали, что отбывающему наказание в ИК-18 осужденному пришла посылка от жительницы Москвы. Среди вещей находилось мыло, в котором были скрыты две сим-карты и две флеш-карты.

По данному прецеденту ведется проверка.

Ранее сообщалось, что житель Саранска изрезал знакомую продавщицу до полусмерти во время ссоры.

Также стало известно о том, что в Саранске двум наркоманам не удалось сбежать от полицейских.

Источник: "Известия Мордовии".