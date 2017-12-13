Жителя Мордовии, жестоко убившего свою супругу, отправили на принудительное лечение

К принудительному лечению приговорили жителя поселка Звездный Ивана Жидкова, который жестоко убил собственную супругу. Жестокий истязатель был признан не вменяемым.

Напомним, что шокирующее убийство случилось в апреле этого года. Жидков зарезал собственную жену, а затем расчленил ее тело – отрезал голову и выбросил в овраг в 200 метрах от жилья, рядом с психиатрической клиникой.

Ранее сообщалось, что Заур Дадаев, осужденный за убийство оппозиционера Бориса Немцова, возможно, будет отбывать срок в одной из колоний Мордовии.

Также стало известно о том, что в Мордовии вынесли приговоры членам банды налетчиков на отделения почты.

Источник: "Известия Мордовии".