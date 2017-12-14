В Саранске "Калина" влетела в столб, пострадала пассажирка

На улице Фурманова в Саранске в ДТП попал автомобиль "Лада Калина". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель автомобиля не справился с управлением и протаранил световую опору.

В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки. С различными травмами она была госпитализирована. Водитель трезв. Ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении 4-й больницы Саранска скончался один из пассажиров вазовской "девяносто девятой", которая влетела в стену жилого дома.

Также появилась информация о происшествии на перегоне Зубово-Поляна — Потьма, где грузовой поезд наехал на двух женщин.

Источник: gibdd.ru/r/13